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5 причин регулярно займатися йогою
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Йога була трендом протягом багатьох років. Знаменитості, блогери або сусідки – всі займаються йогою. Але чому? Хіба це не кілька нудних вправ на килимку для фітнесу? Чи варто вам як і раніше стрибати у цей поїзд? Відповідь на останнє запитання однозначна: так. Чому йогою займатися корисно?
Йога – це не просто про нудне вигинання на килимку для фітнесу. І ми це спробуємо вам довести!
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1. Йога – це не просто спорт
Йога – значно більше, ніж просто щоденні вправи. На практиці фізична робота поєднується з розумовими тренуваннями. Це вже є в самому слові, бо в грубому перекладі йога означає щось на зразок "єдність, гармонія". Часто люди забувають, що здоров'я тіла залежить не тільки від фізичного стану, але перш за все від психіки. За допомогою йоги вам вдасться одночасно зміцнити тіло і розум.
2. Йога – для всіх
Відмовки тут не беруться до уваги: чи старий, чи молодий; чоловік або жінка; бодібілдер або фанат зумбо; один або в групі – займатися йогою може кожен. Завдяки великій різноманітності стилів ви можете вибрати практику відповідно до відчуттів вашого тіла.
3. Йога збільшує силу і гнучкість
З точки зору фізичної підготовки, пози (асани) у йозі можуть активувати безліч різних областей тіла. Підтримується сила і нарощування м'язів. Крім того, кожен потік сприяє пружності тіла та розслабляє хребет. Гнучкість і рухливість, а також полегшення болю в спині йдуть рука об руку з цим.
4. Йога знижує стрес
Одна з найважливіших речей у йозі: дихання. Спочатку трохи складно узгоджувати пози та водночас приділяти увагу диханню. Але щойно ви звикнете, не потрібно буде задумуватися над тим, чи правильно ви дихатимете. Ви це робитимете вже на автоматі. А дихальні вправи, притаманні йозі, здатні знизити рівень стресу та навіть допомогти при депресії або тривожних розладах.
5. Йога можлива завжди
І всюди. Звичайно, бажаний килимок і спортивний одяг. Але у принципі для практики вам потрібно тільки одне: ви самі. Важливо, що йога – не година тренування. Навіть коротке 15-хвилинне заняття може бути дуже ефективним.
Тож не шукайте відмазок. Спробуйте зайнятися йогою. Вам однозначно сподобається! Гарантуємо!
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