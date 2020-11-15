Чи варто качати прес кожного дня: відповідь тренера

Чи потрібно качати прес кожен день

Сьогодні мало кого можна здивувати днем ніг, сідниць чи рук у спортзалі, але от прес отримує порцію тренувань завжди. Фітнес-тренер пояснив, чи справді потрібно качати цей м'яз під час кожного заняття.

Зважаючи на тренд на красиве та міцне тіло, спортзал став другим чи третім домом для багатьох людей. І, якщо днем сідниць мало кого здивуєш, то от питання про те, чи варто щоразу додавати навантажень на прес – доволі актуальне.

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Існує думка, що такі активні вправи допоможуть отримати омріяні кубики, якщо поєднати їх із правильним харчуванням. Але чи справді щоденні тренування можуть дати такий результат?

Сертифікований персональний тренер з Gold 's Gym у США Лі Братіслоу вирішив розповісти, чи варто таке робити з власним тілом.

"Здається, існує неправильне уявлення про те, що більше завжди краще у тренуваннях пресу. Ви повинні дати пресу час на відновлення, як це роблять й інші групи м'язів тіла", – наголошує він.

До того ж, під час правильних тренувань м'язи живота все одно працюють майже у кожній вправі: від кардіо та присідань до важкої атлетики та станової тяги.

Коли тіло доходить до цільових тренувань, то частота тренувань на прес менш важлива, аніж тип вправ, які ви виконуєте. Тому не варто ігнорувати різноманіття, адже зміни у програмі допомагають стати сильнішими та міцнішими.

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