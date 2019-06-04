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Як би зараз виглядав Майкл Джексон, якби не робив операцій

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Як би зараз виглядав Джексон - фото 1
Як би зараз виглядав Джексон / Fanpop

Всім відомо, що Король поп-музики Майкл Джексон багаторазово лягав під ніж хірурга. Як би виглядав він, якщо б ще в молодості змирився зі своєю, як йому здавалося, плебейською зовнішністю?

Нещодавно був створений графічний портрет Майкла Джексона без пластики.

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На дитячих фото Джексона ми бачимо симпатичного хлопчика з типовими рисами представника негроїдної раси. Звичайне миле обличчя. Але це обличчя він ненавидів.

Як би зараз виглядав Майкл Джексон, якби не робив операцій - фото 331883

Першу операцію Майкл зробив в 1979 році. Ринопластика, і вона була потрібна співакові нібито після того, як він впав на репетиції і зламав ніс. Потім була ще одна операція, і ще одна. А після почав змінюватися і колір шкіри. Довгий час ходили чутки, що співак навмисно відбілює її, щоб бути схожим на європейця. Однак на початку 90-х Майкл Джексон дав досить відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що у нього вітиліго (порушення пігментації шкіри).

Як би зараз виглядав Майкл Джексон, якби не робив операцій - фото 331880

Шанувальникам, звичайно, хотілося б знати, яким би Король музики став в зрілому віці, якщо б не вів відчайдушну тридцятирічну боротьбу з міфічними вадами. Ймовірно, він би виглядав так.

Як би зараз виглядав Майкл Джексон, якби не робив операцій - фото 331881

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Джерело: her
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