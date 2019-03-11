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У Devil May Cry 5 геймери помітили танець Майкла Джексона: відео
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Вивчаючи сюжетні повороти нової відеогри Devil May Cry 5, користувачі наткнулися на сцену з танцем Майкла Джексона.
Розроблена компанією Capcom гра Devil May Cry 5 напередодні вийшла на ігрових приставках і персональних комп'ютерах. Знайомі за минулими частинами франшизи персонажі Данте і Неро об'єднують зусилля заради порятунку світу від нашестя монстрів. Під час проходження кампанії один з користувачів звернув увагу на незвичайну кат-сцену.
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"Коли я добрався до Данте і отримав в свій арсенал нову зброю – капелюх Фауста – моя щелепа впала на підлогу", – розповів користувач Yamato.
Поповнення гардероба капелюхом супроводила динамічна заставка, яку вже встигли охрестити "найкращою кат-сценою в історії". Персонаж на ім'я Данте хвацько виконує фірмові танцювальні рухи співака Майкла Джексона. Користувачі припустили, що продюсер франшизи Хідеакі Іцуно є затятим шанувальником творчості поп-короля.
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