Як безпечно обійматись під час коронавірусу: поради вчених

Пандемія коронавірусу у світі все ще не завершилась, але карантинний режим встиг позначитись на людях. Тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, як можна безпечно обіймати когось у цей нелегкий час.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці вирішили підняти тему обіймів, про які багатьом довелось забути на час карантину.

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"Тактильна близькість з найріднішими — ось чого багатьом не вистачає під час карантину. Тому вчені з США поділились безпечним способом обіймашок з виданням Times, а ми ділимось ним з вами! І віртуально обіймаємо", – йдеться у повідомленні.

Як обійматись під час пандемії:

Визначте, кого плануєте обійняти, а також повідомте цю людину про таке бажання;

Обов'язково будьте у масках;

Найкраще обійматись на вулиці, адже коронавірус значно легше поширюється у закритих приміщеннях;

Не кашляйте та не розмовляйте під час обіймів;

Нахиліть голові вбік від людини, яку обіймаєте, а також не торкайтесь її обличчям;

Не обіймайтесь понад 2-3 секунд, адже це збільшує шанси передачі вірусу;

Стримуйте сльози, а також не чухайте ніс.

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