Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 25 червня: в Україні виявлено 40 008 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 994 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 25 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 83 744 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 40 008 Одужали 17 758 Померли 1 067

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 613) та у Львівській (4 627) і у Чернівецькій (4 531) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 753 Волинська область 2 024 Дніпропетровська область 1 069 Донецька область 399 Житомирська область 1 337 Закарпатська область 2 454 Запорізька область 561 Івано-Франківська область 2 171 Кіровоградська область 636 Київ 4 613 Київська область 2 373 Львівська область 4 627 Луганська область 75 Миколаївська область 377 Одеська область 1 465 Полтавська область 301 Рівненська область 3 248 Сумська область 277 Тернопільська область 1 815 Харківська область 1 947 Херсонська область 188 Хмельницька область 645 Чернівецька область 4 531 Черкаська область 616 Чернігівська область 506

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-06-2020:

Захворіли 9 533 141 Одужали 5 179 063 Померли 485 122 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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