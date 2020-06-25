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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 25 червня: в Україні виявлено 40 008 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня - фото 412169

За попередню добу було зафіксовано 994 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 25 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 83 744 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 40 008
Одужали 17 758
Померли 1 067

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 613) та у Львівській (4 627) і у Чернівецькій (4 531) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 753

Волинська область

 2 024

Дніпропетровська область

 1 069

Донецька область

 399

Житомирська область

 1 337

Закарпатська область

 2 454

Запорізька область

 561

Івано-Франківська область

 2 171

Кіровоградська область

 636

Київ

 4 613

Київська область

 2 373

Львівська область

 4 627

Луганська область

 75

Миколаївська область

 377

Одеська область

 1 465

Полтавська область

 301

Рівненська область

 3 248

Сумська область

 277

Тернопільська область

 1 815

Харківська область

 1 947

Херсонська область

 188

Хмельницька область

 645

Чернівецька область

 4 531

Черкаська область

 616

Чернігівська область

 506

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-06-2020:

Захворіли 9 533 141
Одужали 5 179 063
Померли 485 122

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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