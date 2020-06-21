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Коронавірус Карантин

Чи потрібно вдягати маску під час тренувань: відповідь експертів

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Чи потрібно вдягати маску під час тренувань - фото 1
Чи потрібно вдягати маску під час тренувань

В мережі поширюється чимало неправдивої інформації про коронавірус, якою часто маніпулюють. Тож МОЗ та фахівці продовжують відповідати на найпопулярніші питання. Цього разу експерти розповіли, чи необхідно носити маску під час занять спортом.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як поєднувати правило носіння медичних масок та заняття спортом.

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"У ВООЗ не рекомендують носити маску під час тренувань, бо вона перешкоджає комфортному диханню. Ти бігаєш, стрибаєш і пітнієш, маска швидко стає мокрою, дихати складніше. Фе, ще й у вологій масці швидше зростає кількість мікроорганізмів. Але знімати маску можеш лише за однієї умови! Обов'язково дотримуйся фізичної дистанції і не мацай обличчя. А після занять не забудь помити руки!", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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