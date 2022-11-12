Як безпечно користуватися портативними газовими плитками – відповідь експертів

Фахівці з Мінреінтеграції розповіли, що означає безпечне використання портативних газових плиток. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Якщо ви використовуєте портативні газові плитки, то повинні знати, як убезпечити себе від надзвичайних ситуацій. Важливу інформацію надали у Мінреінтеграції.

І ще: Чи варто використовувати оксолінову мазь при застуді: відповідь експертів

Купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся усіх інструкцій виробника.

Майте напоготові вогнегасник.

Перевірте перед використанням цілісність газового балона. (До слова, витік газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.)

Не заправляйте балон повністю. Якщо балон із газом заправляти за низької температури на вулиці, а потім принести додому в тепле приміщення, то він може вибухнути.

Не встановлюйте газові прилади у приміщеннях для сну й відпочинку.

Не користуйтеся газовими приладами у приміщенні, де відсутня тяга чи вентиляція.

Не тримайте газові прилади поруч із високими температурами або на сонці.

До теми: Зеленка в аптечці: експерти пояснили, чи варто її використовувати