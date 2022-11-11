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Чи варто використовувати оксолінову мазь при застуді: відповідь експертів

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Чи варто використовувати оксолінову мазь при застуді: відповідь експертів - фото 1

Експерти платформи "Бережи себе" розповіли, чи насправді оксолінова мазі допомагаю видужати при ГРВІ. Читайте далі та дізнайтеся все про цю "панацею"!

У народі оксолінку або ж оксолінову мазь називають чарівним засобом, який "вбиває" всі віруси, а отже це незамінний компонент аптечки у сезон захворювань. Але чи це правда? Чи черговий міф радянської медицини, у який просто вірили, але не перевіряли?

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Фахівці зазначають, що оксолінова мазь не має доведеної противірусної або якоїсь іншої ефективності.

Її використання може тільки погіршити ситуацію, особливо у випадку дітей. Річ у тім, що носові ходи дітей і так невеличкі. Коли більшу їх частину займає мазь, ніс просто перестає виконувати основні функції – дихання та захист. У результаті ми починаємо більше дихати ротом і торкатись руками носа через дискомфорт, який провокує мазь. Як наслідок – ймовірність занести руками інфекцію тільки збільшується. Слизова оболонка носа постійно омивається слизом, регулярно видаляючи залишки пилу та збудників хвороб. Коли ніс забитий маззю (будь-якою), слизова не може омиватися як слід, і тому шанси захворіти зростають", – пояснюють експерти.

Саме тому варто запам'ятати, що оксолінова мазь у ніс – не найкращий спосіб захиститись від інфекцій. Натомість своєчасна вакцинація, нормальний сон, збалансоване харчування та прості правила гігієни точно стануть у пригоді.

Чи варто використовувати оксолінову мазь при застуді: відповідь експертів - фото 515558

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