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Зеленка в аптечці: експерти пояснили, чи варто її використовувати
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Майже кожен українець хоча б раз у дитинстві мав справу з зеленкою, коли дитячі пригоди ставали травматичними. Але чи справді вона допомагає і чи варто тримати її в аптечці – дізнавайтесь далі.
Яскраве дитинство з пригодами у багатьох асоціюється і з розбитими колінами у зеленці. Вважалося, що саме зеленка допомагає ефективно промити рани та прискорити загоєння. І досі у багатьох українців в аптечках можна знайти цю барвисту банку антисептика. Чи справді він такий дієвий – розповіли експерти з платформи доказової медицини "Бережи себе".
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Зеленка чи діамантовий зелений – це доволі поширений антисептик. Щоправда, востаннє його досліджували дуже давно.
Ніхто не перевіряв його ефективність протягом десятиліть використання. Цілком можливо, що багато збудників вже виробили до нього резистентність. Сьогодні ми маємо ефективні антисептики, які не мають такого яскравого забарвлення, тож "зеленка" – це скоріш про "терористичну атаку" на публічну особу, ніж про антисептичну обробку ран”, – пояснює фармацевт Андрій Чимбар.
Чим замінити зеленку в аптечці?
Фахівець рекомендує обробляти рани на шкірі хлоргексидином, а після цього накривати їх пластирами.
Я зупинився б на цьому варіанті. І естетичніше, і ризик повторної травматизації нижчий, – додає Чимбар.
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