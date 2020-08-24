Як Баварія перемогла ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів 2020: відео голів та огляд матчу

У Лісабоні у фіналі Ліги чемпіонів зустрілися ПСЖ і Баварія. Чемпіон Німеччини став переможцем єврокубка завдяки забитому м'ячу Кінгслі Комана в середині другого тайму. До вашої уваги огляд поєдинку та відео голу.

Увага уболівальників по всьому світу у серпні була прикута до Лісабона, де відбуваються вирішальні матчі Ліги чемпіонів 2019-2020. Справа доходить до логічного завершення, а фінал турніру став по-справжньому потужним. ПСЖ і "Баварія" у вирішальному матчі були у відмінній формі і порадували фанатів видовищною грою.

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Так, попри чимало напружених та небезпечних моментів, результат зустрічі вирішив один гол. На 59-й хвилині гри Кінгслі Коман, колишній гравець ПСЖ, порадував свою команду забитим у ворота м'ячем. Цей гол приніс чемпіонський трофей Баварії.

Відео голу Кінгслі Комана, 59 хвилина:

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