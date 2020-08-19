Хто очолить Барселону після нищівної поразки від Баварії

Наставник збірної Нідерландів з футболу Рональд Куман найближчим часом очолить іспанську Барселону і підпише дворічний контракт.

Керівництво каталонців вважає, що нідерландський тренер – найкращий кандидат на пост наставника команди. За інформацією джерела, Кумана вже бачили в аеропорту Барселони. Своєю чергою президент Барселони Жозеп Бартоу в інтерв'ю клубному телебаченню також заявив, що нинішній наставник збірної Нідерландів Рональд Куман очолить каталонців.

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"Якщо все буде добре, то Куман буде тренером Барси. Ми ставимо на нього, адже у Рональда є досвід. Він був в Дрім Тім, він вірить в нашу філософію. У січні Куман сказав нам, що у нього є зобов'язання – Рональд мав керувати національною командою Нідерландів на Євро-2020", – наводить його слова видання Goal. Нагадаємо, що голландський фахівець очолив збірну Нідерландів в 2018 році. Він кваліфікувався разом з нею на чемпіонат Європи і мав зіграти в одній групі з Україною.

Зазначимо, що пост головного тренера Барселони залишився вакантним після звільнення Енріке Сетьєна. Його відправили у відставку після розгрому в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Баварією (2:8).

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