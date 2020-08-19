Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин Білорусь

Хто очолить Барселону після нищівної поразки від Баварії

  • 15
Куман - фото 1
Куман / mundodeportivo

Наставник збірної Нідерландів з футболу Рональд Куман найближчим часом очолить іспанську Барселону і підпише дворічний контракт.

Керівництво каталонців вважає, що нідерландський тренер – найкращий кандидат на пост наставника команди. За інформацією джерела, Кумана вже бачили в аеропорту Барселони. Своєю чергою президент Барселони Жозеп Бартоу в інтерв'ю клубному телебаченню також заявив, що нинішній наставник збірної Нідерландів Рональд Куман очолить каталонців.

І ще: Колишній футболіст Динамо розповів, скільки гравці витрачають грошей

"Якщо все буде добре, то Куман буде тренером Барси. Ми ставимо на нього, адже у Рональда є досвід. Він був в Дрім Тім, він вірить в нашу філософію. У січні Куман сказав нам, що у нього є зобов'язання – Рональд мав керувати національною командою Нідерландів на Євро-2020", – наводить його слова видання Goal. Нагадаємо, що голландський фахівець очолив збірну Нідерландів в 2018 році. Він кваліфікувався разом з нею на чемпіонат Європи і мав зіграти в одній групі з Україною.

Зазначимо, що пост головного тренера Барселони залишився вакантним після звільнення Енріке Сетьєна. Його відправили у відставку після розгрому в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Баварією (2:8).

Хто очолить Барселону після нищівної поразки від Баварії - фото 420965

Це цікаво: Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ

Джерело: mundodeportivo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
  • 17 серпня, 12:25
  • 209
Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
  • 16 серпня, 17:55
  • 315
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • Вчора, 16:00
  • 17252
Загрузка...
Новини