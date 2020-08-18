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Беру на себе відповідальність: тренер Шахтаря прокоментував провал у півфіналі ЛЄ

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Шахтар пропустив 5 голів - фото 1
Шахтар пропустив 5 голів / gettyimages

У півфіналі Ліги Європи міланський Інтер розгромив донецький Шахтар із рахунком 5:0. Гра "гірників" посипалась у середині другого тайму. Що сталось на полі та чому його команда зазнала такої поразки – розповів головний тренер Луїш Каштру.

На післяматчевій пресконференції наставник "гірників" Луїш Каштру відверто прокоментував поразку своїх підопічних. Він зізнався, що дуже засмучений провалом Шахтаря у півфіналі Ліги Європи, проте загалом він позитивно оцінює сезон 2019/20.

Як це було: Відео голів матчу ІНТЕР ШАХТАР у півфіналі Ліги Європи

Також тренер заявив, що бере на себе повну відповідальність за результат. "Ми зробили дуже багато помилок проти сильної команди. Ми знали, що пресинг Інтера створить дискомфорт, і він дійсно був. Вони не дозволяли нам розігрувати, ми були не ми після результату 0:2", – пояснив Каштру, привітавши Інтер зі заслуженою перемогою.

У цей півфінал ми пройшли не просто так – ми змогли сюди дійти. Не варто забувати наш шлях у сезоні. Поразка у жодному разі не повинна змусити нас забути всі ті матчі. У багатьох єврокубкових поєдинках ми були дуже компетентні, показували відмінну гру і результати. Зараз нам потрібно проаналізувати, як і завжди, зрозуміти, якими були наші помилки, виправити їх і дивитися вперед, – підсумував Луїш Каштру.

ОГЛЯД МАТЧУ ІНТЕР VS ШАХТАР (5:0):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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