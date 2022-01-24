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Розворот, від якого холоне кров: дивіться, як вправний водій маневрував над прірвою

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Розворот, від якого холоне кров: дивіться, як вправний водій маневрував над прірвою - фото 1

У мережі раз у раз з'являються відео, на яких водії демонструють свою вправність за кермом. Цей ролик – не виключення. І його подивилися уже понад 18 мільйонів разів.

На YouTube-каналі DrivingSkill опублікували коротке відео, яке подивитися можна, лише затамувавши подих. На кадрах видно, як автолюбитель розвернувся на авто у вкрай вузькому місці, а епічності ситуації додає те, що усе відбувалося над стрімким прірвою.

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Так, з 14 рухів, які зробив водій, кожен міг стати фатальним. Іноді одне із задніх коліс взагалі звисало над урвищем. Крім цього, для такого майстер-класу було обрано не дуже компактний автомобіль, а великий шестимісний мінівен Baojun 360 завдовжки понад 4,6 метра.

Словом, дивіться усе самі:

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