Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році

Вторинний авторинок щороку стрімко змінюється, але деякі тенденції та шахрайські схеми продавців залишаються незмінними. Ділимося цікавою щорічною статистикою зі світу вживаних авто, яка стане тобі у пригоді, якщо у 2022 році ти задумався про купівлю машини.

Найпошкодженіший автомобіль на ринку

Цікаво, що не усі автомобілі потрапляють у ДТП так часто, як інші. Зокрема, лідером цієї категорії стали машини марки BMW – 47,77 % усіх BMW на ринку пошкоджено. Статистика пошкоджень ще більш вражаюча: збитки з усіх звітів разом складають 3 282 580 416 євро.

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Водночас лише 29,53 % автомобілів Fiat не змогли уникнути зіткнень.

Шахрайство з одометрами

Скручування пробігів все ще надзвичайно поширене явище на вторинному ринку. У 18,5 % перевірених автомобілів виявили неправильні показники на одометрі.

Якщо говорити сухими цифрами, то це 7 112 444 874 км скрученого пробігу на всіх перевірених компанією автомобілях за 2021 рік.

Який автомобіль найчастіше викрадають

У 2021 році автозлодії не припиняли займатися своїм "ремеслом", а тіньові продавці продовжували реалізовувати викрадені автівки. Найкращий спосіб уникнути викрадених автомобілів — перевірити історію автомобіля.

Минулого року компанія, яка надає історії автомобілів, сформувала 672 звіти для авто із позначкою "викрадений". Ці дані показали, що Skoda Octavia очолює перелік тих машин, які найчастіше викрадають. Загалом таких — 38 одиниць.

Згідно зі звітами, ймовірність викрадення Octavia в 3,75 раза вище, ніж BMW 3-ї серії. Це означає, що власникам Škoda слід бути особливо обережними та пильними.

Улюблені автомобілі 2021 року

За даними звітів, BMW, Volkswagen та Audi є найпопулярнішими автомобілями серед покупців вживаних машин. Разом вони становлять 13% усіх автомобілів, перевірених на платформі. Зокрема, йдеться про BMW 3-ї серії, VW Passat та Audi A4.

Інші популярні моделі: BMW 5-ї серії, VW Golf, Audi A6, Škoda Octavia, Mercedes-Benz E-Class, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Škoda Superb, і BMW 1-ї серії.

Найстаріші машини на вторинному ринку

Найстарішими з перевірених моделей автомобілів є BMW. Старих BMW більше, ніж будь-яких інших машин. 40,38% авто марки, які перевіряли у компанії впродовж 2021 року, були виготовлені між 1990 та 2010 роками. Тим часом для VW та Audi ці показники становлять лише 14,56% та 19,97%, відповідно. А відсоток старих автомобілів падає ще нижче для Citroën — лише 10,92%.

carVertical — це ІТ-компанія, що розробляє міжнародний реєстр історії автомобілів. Компанія, що швидко розвивається, налічує понад 70 співробітників і працює на 25 різних ринках. У 2020 році дохід від продажів компанії склав 8,5 мільйона євро. У 2021 році компанія подвоїла свій ріст.

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