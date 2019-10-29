Як активне використання смартфонів впливає на людей: відповідь медика

Сьогодні важко уявити сучасну людину без смартфона, адже з ним можна і працювати, і розважати, і спілкуватись з близькими. Однак надто активна любов до гаджетів має свої наслідки для організму.

Середньостатистична людина сьогодні приділяє смартфонам близько 4 годин на день. Більшість цього часу користувачі перебувають згорбленій позі. Саме це й може призвести до чималої кількості проблем зі здоров'ям, адже це погіршує поставу, викликає біль у спині, погіршує кровообіг, а також може викликати негаразди з судинами та диханням. Таку однозначну заяву зробив Натаніель Мелендес, популярний американський спеціаліст з лікувальної фізкультури.

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Щоправда, тільки 47% американців справді переймаються про вплив смартфонів на власне здоров'я.

"Люди просто не розумію, яке навантаження отримує їхній хребет, коли вони нахиляються над смартфоном", – пояснює Мелендес. Він також додав, що навантаження виникає не тільки у сидячому положенні, а й у всіх інших, коли голова нахилена вперед. Щоб зрозуміти всю складність ситуації, можна порівняти нахил над гаджетами із тим, що на шиї сидить 3-річна дитина та тисне всією вагою на хребет.

Як смартфони впливають на тіло людини

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