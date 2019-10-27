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Учений показав, як будуть виглядати офісні працівники через 20 років

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Офісний працівник через 20 років - фото 1
Офісний працівник через 20 років / huffingtonpost

Британський вчений-біхевіорист Вільям Хайєм створив воскову фігуру на ім'я Емма – це гіпотетична модель того, як через 20 років будуть виглядати офісні працівники.

Емма стала відображенням проблем, від яких найчастіше страждають клерки: через сидячу роботу у неї опухли ноги, через комп'ютер – зіпсувалася осанка і почервоніли очі, а через неправильне харчування здувся живіт. Також на неї вплинули кондиціонери і освітлення.

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Учений показав, як будуть виглядати офісні працівники через 20 років - фото 364042

Воскова фігура стала наочною ілюстрацією результатів дослідження, в рамках якого колеги Хайєма опитали три тисячі співробітників офісів з Франції, Німеччини та Великобританії. Половина респондентів вже страждали від болю в очах, 49% – від болю в спині і 48% – від головного болю.

Вчені припускають, що в найближчому майбутньому проблеми Емми можуть торкнутися 90% офісних працівників. Щоб уникнути цього, дослідники радять частіше робити перерви в роботі, більше рухатися і стежити за осанкою.

Учений показав, як будуть виглядати офісні працівники через 20 років - фото 364044
Учений показав, як будуть виглядати офісні працівники через 20 років - фото 364043

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Джерело: huffingtonpost
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