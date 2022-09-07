Бен Стіллер передав привіт Україні, опублікувавши кадр з львівським сувеніром

Зірка Голлівуду Бен Стіллер неодноразово висловлював солідарність українському народову у цій боротьбі за свободу та незалежність. І на цей раз американський актор передав привіт українцям.

Насамперед нагадаємо, що на початку літа Бен Стіллер побував у Львові. Вочевидь, актор прихопив з собою сувенір, позаяк він опублікував фото чашки з написом "I love Lviv".

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Цим знімком Стіллер проілюстрував допис, в якому передав привіт українцям. Кадр зірка опублікувала на своїй сторінці у Twitter. У коментарях йому подякували та відповіли схожими фотографіями.

Доброго ранку, – коротко підписав фото Бен Стіллер.

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