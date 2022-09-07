Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Бен Стіллер передав привіт Україні, опублікувавши кадр з львівським сувеніром

  • 115
Бен Стіллер - фото 1
Бен Стіллер / instagram

Зірка Голлівуду Бен Стіллер неодноразово висловлював солідарність українському народову у цій боротьбі за свободу та незалежність. І на цей раз американський актор передав привіт українцям.

Насамперед нагадаємо, що на початку літа Бен Стіллер побував у Львові. Вочевидь, актор прихопив з собою сувенір, позаяк він опублікував фото чашки з написом "I love Lviv".

І ще: Дженніфер Лоуренс вперше після пологів розсекретила стать та ім'я дитини

Цим знімком Стіллер проілюстрував допис, в якому передав привіт українцям. Кадр зірка опублікувала на своїй сторінці у Twitter. У коментарях йому подякували та відповіли схожими фотографіями.

Доброго ранку, – коротко підписав фото Бен Стіллер.

Читайте також: Майже рік боролася за життя: Оксана Муха розповіла про важку хворобу

пропозиції партнерів
Новини