Яйце чи курка: фізики вирішили знайти відповідь на філософське питання

Хто був перший: яйце чи курка / Ads of the World

Учені з Австралії і Франції піддали квантовому експерименту одне з найдавніших філософських питань про причинно-наслідковий зв'язок.

Спочатку тему курки та яйця запропонували давньогрецькі філософи для визначення причини і наслідків. Команда фізиків з Квінслендського університету та Інституту імені Луї Нееля продемонструвала: наскільки можна судити в рамках квантової фізики, і курка, і яйце могли з'явитися одночасно.

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Доктор Жакі Ромера заявила, що у квантовій фізиці причина і наслідок не завжди лінійні: одна подія не обов'язково стає причиною іншої.

"Дивина квантової механіки означає, що події можуть відбуватися, не випливаючи певним порядком, – пояснює вона. – Візьмемо, наприклад, ваш щоденний шлях до роботи, частину якого ви долаєте на автобусі, а частину – на метро. Спочатку ви їдете на автобусі, а потім – на поїзді, або навпаки. У нашому експерименті обидві ці події можуть відбутися першими в послідовності. Це називається "невизначеним причинним порядком", і у нас немає можливості спостерігати його в повсякденному житті".

Для вивчення цього ефекту в лабораторії вчені використовували установку, відому як фотонний квантовий перемикач. Доктор Фабіо Коста стверджує, що в порядок подій в цьому пристрої – перетворення форми світла – залежить від поляризації фотонів.

"Вимірявши поляризацію фотонів на виході з квантового перемикача, ми змогли продемонструвати невизначеність порядку перетворень форми світла, – каже він. – Це просто доказ принципу, але якщо говорити про великі масштаби, то невизначеному причинному порядку можна знайти реальне практичне застосування: наприклад, в підвищенні продуктивності комп'ютерів або поліпшенні засобів зв'язку".

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