Фахівці з США розповіли, як за допомогою їжі продовжити життя

Вчені пов'язують час прийому їжі з розвитком вікових захворювань. Продовжити життя може "тимчасова" дієта.

Фахівці з Інституту Солка в Каліфорнії довели, що прийом всієї добової їжі протягом 10 годин поспіль, може продовжити життя. Вчені стверджують, що така схема прийому їжі здатна компенсувати розлади метаболізму, що виникають із-за порушення добового циклу.

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Продовжити життя може 10-годинна дієта

Експеримент проводили на мишах. У гризунів відключили гени, що відповідають за перемикання організму на "денним" і "нічний" режими в залежності від циркадних ритмів. У мишей, як і у людини, деякі процеси максимально активні вдень, як травлення, а деякі вночі.

Група гризунів, яка їла, коли хотіла почала страждати ожирінням, і захворюваннями, пов'язаними з порушенням метаболізму. Друга група їла стільки ж їжі тільки протягом 10 годин на добу і залишилася здоровою, не набравши вагу.

Вчені припускають, що 10-годинна дієта здатна зменшити ризик розвитку старечих хвороб, раку і деменції.

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