Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Євробачення

Я вже була у цьому фільмі: Гвінет Пелтроу підняла тему коронавірусу

  • 34
Гвінет Пелтроу про коронавірус - фото 1
Гвінет Пелтроу про коронавірус

Популярна акторка Гвінет Пелтроу часто опиняється у доволі курйозних ситуаціях, але не ігнорує важливих проблем у світі. Нещодавно зірка підняла тему коронавірусу та розповіла, як знизити ризики занедужати.

47-американська акторка Гвінет Пелтроу дивує власним бізнесом з виготовлення сумнівних речей, але це не заважає їй бути максимально адекватною щодо здоров'я. На своєму профілі в соцмережі Instagram білявка опублікувала фото у респіраторі та підняла тему коронавірусу.

І ще: Коронавірус змінює пріоритети: що масово скуповують китайці

"На шляху до Парижа. Параноя? Розсудливість? Паніка? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу просто збирається рухатись вперед і спати з цією річчю в літаку. Я вже побувала у цьому фільмі. Бережіть себе. Не тисніть руки. Мийте руки часто", – зазначила вона у дописі.

Не важко здогадатись, що спалахи коронавірусу у країнах Європи добряче сколихнули не лише звичайних людей, а й зірок. А от стрічка, про яку згадує Гвінет, має назву "Зараза" і розповідає про невідомий вірус, який невпинно вбиває людей. Відзначимо, що фільм є фантастичним трилером, тож з реальністю нічого спільного не має.

Читайте також: Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 4519
10 наймилозвучніших слів в українській мові, які ми рідко вживаємо
  • 21 лютого, 14:00
  • 24475
Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
  • 23 лютого, 19:25
  • 1299
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз