Я вже була у цьому фільмі: Гвінет Пелтроу підняла тему коронавірусу

Популярна акторка Гвінет Пелтроу часто опиняється у доволі курйозних ситуаціях, але не ігнорує важливих проблем у світі. Нещодавно зірка підняла тему коронавірусу та розповіла, як знизити ризики занедужати.

47-американська акторка Гвінет Пелтроу дивує власним бізнесом з виготовлення сумнівних речей, але це не заважає їй бути максимально адекватною щодо здоров'я. На своєму профілі в соцмережі Instagram білявка опублікувала фото у респіраторі та підняла тему коронавірусу.

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"На шляху до Парижа. Параноя? Розсудливість? Паніка? Пандемія? Пропаганда? Пелтроу просто збирається рухатись вперед і спати з цією річчю в літаку. Я вже побувала у цьому фільмі. Бережіть себе. Не тисніть руки. Мийте руки часто", – зазначила вона у дописі.

Не важко здогадатись, що спалахи коронавірусу у країнах Європи добряче сколихнули не лише звичайних людей, а й зірок. А от стрічка, про яку згадує Гвінет, має назву "Зараза" і розповідає про невідомий вірус, який невпинно вбиває людей. Відзначимо, що фільм є фантастичним трилером, тож з реальністю нічого спільного не має.

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