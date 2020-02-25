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Євробачення

Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото

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Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото - фото 1

Мешканка Італії скористалася нестандартним способом "захисту" від коронавіруса і розсмішила мережу. Знімок з'явився на Facebook-сторінці місцевого Беппо дель Оссо.

На знімку видно, що жінка, яка перебуває в громадському транспорті, одягла собі на голову прозорий поліетиленовий пакет. Фото швидко поширилося у мережі та став вірусним.

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Користувачі мережі жартують, що цей метод захисту від коронавіруса "найнадійніший" з усіх відомих. Фото також назвали "символом параноїдального настрою щодо віруса.

Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото - фото 388321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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