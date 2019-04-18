Фільм Я, Ти, Він, Вона з'явився в мережі: дивитися комедію онлайн

Український фільм "Я, Ти, Він, Вона" вийшов 27 грудня 2018 та вже побив рекорд кінопрокату за всі роки незалежності. Тепер комедія доступна для перегляду в мережі: дивіться стрічку онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ!

Картинка "Я, Ти, Він, Вона" зібрала у прокаті понад 60 мільйонів гривень. Це – рекорд серед усіх вітчизняних кінострічок. Сюжет романтичної комедії розповідає про пару, яка після 10 років спільного життя вирішила розлучитися. Однак суддя дала їм місяць на роздуми, і за цей час чоловік із дружиною вирішили дозволити собі все, у чому відмовляли за роки шлюбу.

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Головні ролі у комедії зіграли Володимир Зеленський (Максим) та Настя Коротка (Яна), а також Євген Кошовий (Борис) та Надя Дорофєєва (Олена). Дивіться фільм від студії "Квартал 95" та Держкіно!

Дивитися онлайн безкоштовно фільм Я, Ти, Він, Вона:

Опис сюжету. Максим і Яна прожили в шлюбі 10 років. Не можна сказати, що це були щасливі 10 років, але і нещасними їх теж назвати не можна. Це були звичайні 10 років подружнього життя. Їхні стосунки перетворилися в союз, кохання в повагу, а пристрасть на подружній обов'язок.

Так само спокійно і буденно Максим і Яна вирішили розлучитися. У той час перед ними вже відкрилися нові перспективи в особистому житті, кожен з них намагається знайти щастя поза шлюбом. Герої їх нових романів – Борис і Олена. Однак суд, не почувши вагомих причин для розлучення, згідно із законодавством України, дає подружжю місяць на примирення.

Увечері Макс і Яна зустрічаються вдома і влаштовують перший за 10 років справжній скандал. Заспокоївшись, чоловік і жінка приходять до думки про те, що якби вони не мовчали всі ці 10 років, а висловлювалися відразу, то може все б було по-іншому.

Зрештою Макс і Яна домовляються за відведений на примирення місяць допомогти один одному зробити те, що вони завжди хотіли спробувати, але боялися про це навіть подумати: еротичні фантазії, потяг до екстриму і просто дивні бажання.

Яна і Максим

Виробник: Студія "Квартал 95" за підтримки Держкіно України

Студія "Квартал 95" за підтримки Держкіно України Жанр: сімейна романтична комедія

сімейна романтична комедія Режисери: Володимир Зеленський, Девід Додсон

Володимир Зеленський, Девід Додсон Автори сценарію : Олександр Щур, Станіслав Зубрицький, Євген Бургела, Андрій Яковлєв, Олексій Жилєнков, Андрій Ільків, Юрій Мікуленко, Дмитро Григоренко, Володимир Зеленський, Девід Додсон

: Олександр Щур, Станіслав Зубрицький, Євген Бургела, Андрій Яковлєв, Олексій Жилєнков, Андрій Ільків, Юрій Мікуленко, Дмитро Григоренко, Володимир Зеленський, Девід Додсон Продюсери: Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір, Борис Шефір.

Головні актори фільм Я, Ти, Він, Вона

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