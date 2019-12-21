Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку

30-річний футболіст Роман Зозуля не так давно опинився у центрі скандалу. Під час матчу вболівальники команди-суперника "Райо Вальєкано" назвали його нацистом. Через кілька днів Зозуля звернувся до українців, аби подякувати їм за підтримку!

Нападник Роман Зозуля зараз грає за іспанську команду "Альбасете". Під час матчу проти "Райо Вальєкано" уболівальники останнього скандували нецензурні гасла щодо футболіста з України, називаючи його нацистом. Цей інцидент став причиною дострокового припинення поєдинку. Команда Романа Зозулі не вийшла на другий тайм.

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Зазначимо, що віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела, додав, що український футболіст був настільки засмучений витівкою фанатів команди-суперника, що не міг стримати сліз під час перерви.

Українські фанати вирішили не стояти осторонь, висловивши підтримку землякові. Також його підтримав і президент України, Володимир Зеленський.

Тепер же сам Роман Зозуля вирішив звернутися до українців після скандалу.

Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти "Райо Вальєкано", я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я ГОРДИЙ БУТИ УКРАЇНЦЕМ!, – написав Роман Зозуля.

Він також зазначив, що допомагати тим, хто потребує допомоги – обов'язок кожного українця.

Роман Зозуля подякував українцям за підтримку / gettyimages

"Я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог та агресор! Я піклувався і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми – сильні та незалежні. Що наші люди, завжди готові стати на захист держави та побратимів!", – підкреслив футболіст.

Нападник "Альбасете" також подякував усім, хто його підтримав: президенту, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, а також кожному українцю!

"Ми, УКРАЇНЦІ, – сильні, незламні! Всі ми – одна команда! Дякую", – резюмував він.

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