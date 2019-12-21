На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку
-
- 25
30-річний футболіст Роман Зозуля не так давно опинився у центрі скандалу. Під час матчу вболівальники команди-суперника "Райо Вальєкано" назвали його нацистом. Через кілька днів Зозуля звернувся до українців, аби подякувати їм за підтримку!
Нападник Роман Зозуля зараз грає за іспанську команду "Альбасете". Під час матчу проти "Райо Вальєкано" уболівальники останнього скандували нецензурні гасла щодо футболіста з України, називаючи його нацистом. Цей інцидент став причиною дострокового припинення поєдинку. Команда Романа Зозулі не вийшла на другий тайм.
І ще: Результати жеребкування Ліги Європи: з ким і коли зіграє Шахтар
Зазначимо, що віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела, додав, що український футболіст був настільки засмучений витівкою фанатів команди-суперника, що не міг стримати сліз під час перерви.
Українські фанати вирішили не стояти осторонь, висловивши підтримку землякові. Також його підтримав і президент України, Володимир Зеленський.
Тепер же сам Роман Зозуля вирішив звернутися до українців після скандалу.
Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти "Райо Вальєкано", я отримав стільки шаленої підтримки! Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я ГОРДИЙ БУТИ УКРАЇНЦЕМ!, – написав Роман Зозуля.
Він також зазначив, що допомагати тим, хто потребує допомоги – обов'язок кожного українця.
"Я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог та агресор! Я піклувався і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми – сильні та незалежні. Що наші люди, завжди готові стати на захист держави та побратимів!", – підкреслив футболіст.
Нападник "Альбасете" також подякував усім, хто його підтримав: президенту, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, а також кожному українцю!
"Ми, УКРАЇНЦІ, – сильні, незламні! Всі ми – одна команда! Дякую", – резюмував він.
Це цікаво: Пятов запрошує до Чорнобиля у мультсеріалі The Champions
-
18:24Як у Швеції боротимуться з відсутністю святкового настрою у людей
-
18:00Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Науковці виявили ген, який відповідає за багатство
-
17:23Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт
-
17:00Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:53Біллі Айліш показала свій дім і пухнастого улюбленця у Carpool Karaoke
-
16:40Любовний гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що віщують зірки та планети
-
16:35Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
15:55Як виглядає ідеальний вечір п'ятниці у чоловіків: фотофакт
-
15:32Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck
-
15:15Названо найгірші страви на новорічному столі
-
14:53Каністри з повітрям і пеніси на стінах: як серіал "Чорнобиль" змінив зону відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку
-
14:15Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят
-
14:00День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 22 грудня
-
13:46Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
12:47Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото
-
12:18Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік: дивіться новий атмосферний кліп
-
11:51Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: DZIDZIO показав фото з весілля
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
10:50МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай