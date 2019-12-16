Ми з тобою: Зеленський став на захист Романа Зозулі

30-річний нападник Роман Зозуля опинився у центрі скандалу. Під час матчу вболівальники команди-суперника "Райо Вальєкано" скандували нецензурні гасла щодо футболіста, називаючи його "нацистом". Українець болісно відреагував на образи, але його підтримали колеги та навіть президент.

Після образливих скандувань "Зозуля – [образа] нацист" матч "Райо Вальєкано" проти "Альбасете" був достроково припинений, адже команда Романа Зозулі не вийшла на другий тайм. Як розповів віцепрезидент "Альбасете" Віктор Варела, українець навіть розплакався в перерві.

До теми: Результати жеребкування Ліги Європи

Судді вирішили захистити футболіста та футбол загалом. Представники Ла-Ліги погодились із рішенням арбітрів та наголосили, що матч був припинений через грубі образи і погрози на адресу Романа Зозулі на прохання обох команд. Президент "Райо Вальєкано" Рауль Мартін Преса різко засудив частину вболівальників свого клубу. "Я розмовляв із Зозулею і обійняв його, тому що він хороша людина і заслуговує на повагу", – додав він.

Українські гравці та клуби теж не залишились осторонь, висловивши підтримку колезі. Наприклад, захисник "Леганеса" Василь Кравець написав в Instagram: "Ми всі Зозуля. Ультрас "Райо" – повії. Україна з тобою, мій друже. Слава Україні".

Допис Кравця / sport.ua

Київське "Динамо", вихованцем якого є Зозуля, також стало на захист футболіста. "Тебе ніхто і ніколи не зламає, правда на твоїй стороні. Романе, ми з тобою!" – наголосили "біло-сині".

Не оминув увагою скандальний інцидент і президент України Володимир Зеленський. "Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав глава держави.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Зозуля перейшов в "Райо" в оренду з "Бетіса", але трансфер заблокували ультрас клубу. Українця звинувачували у членстві в нацистських ультраправих організаціях, хоча він усього лише допомагав українській армії.

Читайте також: Скільки заробило Динамо за виступ у єврокубках