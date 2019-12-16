Результати жеребкування Ліги Європи: з ким і коли зіграє Шахтар

З ким буде грати Шахтар / gettyimages

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Дізнайтесь, з ким зіграє донецький Шахтар – єдиний представник України у єврокубках.

За результатами жеребкування ЛЄ, суперником Шахтаря, який належав сіяних команд, стала Бенфіка з Португалії. Перший поєдинок команда Луїша Каштру зіграє у Харкові. Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 і 27 лютого 2020 року.

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Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи

Вулвергемптон (Англія) – Еспаньйол (Іспанія)

Спортінг (Португалія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Хетафе (Іспанія) – Аякс (Нідерланди)

Баєр (Німеччина) – Порту (Португалія)

Копенгаген (Данія) – Селтік (Шотландія)

АПОЕЛ (Кіпр) – Базель (Швейцарія)

ЧФР Клуж (Румунія) – Севілья (Іспанія)

Олімпіакос (Греція) – Арсенал (Англія)

АЗ Алкмар (Нідерланди) – ЛАСК (Австрія)

Брюгге (Бельгія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Лудогорець (Болгарія) – Інтер (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Шахтар (Україна) – Бенфіка (Португалія)

Вольфсбург (Німеччина) – Мальме (Швеція)

Рома (Італія) – Гент (Бельгія)

Рейнджерс (Шотландія) – Брага (Португалія)

Нагадаємо, що "гірники" вилетіли з Ліги Чемпіонів після несподіваної поразки від Аталанти. Динамо ж покинуло Лігу Європи після не менш шокуючої поразки від Лугано.

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