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Результати жеребкування Ліги Європи: з ким і коли зіграє Шахтар

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З ким буде грати Шахтар - фото 1
З ким буде грати Шахтар / gettyimages

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Дізнайтесь, з ким зіграє донецький Шахтар – єдиний представник України у єврокубках.

За результатами жеребкування ЛЄ, суперником Шахтаря, який належав сіяних команд, стала Бенфіка з Португалії. Перший поєдинок команда Луїша Каштру зіграє у Харкові. Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 і 27 лютого 2020 року.

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Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи

  • Вулвергемптон (Англія) – Еспаньйол (Іспанія)
  • Спортінг (Португалія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина)
  • Хетафе (Іспанія) – Аякс (Нідерланди)
  • Баєр (Німеччина) – Порту (Португалія)
  • Копенгаген (Данія) – Селтік (Шотландія)
  • АПОЕЛ (Кіпр) – Базель (Швейцарія)
  • ЧФР Клуж (Румунія) – Севілья (Іспанія)
  • Олімпіакос (Греція) – Арсенал (Англія)
  • АЗ Алкмар (Нідерланди) – ЛАСК (Австрія)
  • Брюгге (Бельгія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Лудогорець (Болгарія) – Інтер (Італія)
  • Айнтрахт (Німеччина) – Ред Булл Зальцбург (Австрія)
  • Шахтар (Україна) – Бенфіка (Португалія)
  • Вольфсбург (Німеччина) – Мальме (Швеція)
  • Рома (Італія) – Гент (Бельгія)
  • Рейнджерс (Шотландія) – Брага (Португалія)
Результати жеребкування Ліги Європи: з ким і коли зіграє Шахтар - фото 374449

Нагадаємо, що "гірники" вилетіли з Ліги Чемпіонів після несподіваної поразки від Аталанти. Динамо ж покинуло Лігу Європи після не менш шокуючої поразки від Лугано.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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