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Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions

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Кадр з мультика - фото 1
Кадр з мультика

Голкіпер донецького Шахтаря і збірної України Андрій Пятов став героєм мультиплікаційного серіалу The Champions, присвяченого зіркам Ліги чемпіонів.

В ролику Пятов сидить за столиком з горілкою і цигарками позаду своїх колег.

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Потім він запрошує всіх до Прип'яті, де показує місцеве футбольне поле. Там з'ясовується, що у нього шість пальців. В епізоді також фігурують Навас, Марк-Андре тер Штеген, Аліссон, Джанлуїджі Буффон, Нойер, Куртуа та інші.

Раніше Пятов відверто розповів, що відбувається в національній команді. За словами Андрія, зараз в команді намагаються працювати спільно, а не виділяти одного або двох гравців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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