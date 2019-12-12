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Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions
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Голкіпер донецького Шахтаря і збірної України Андрій Пятов став героєм мультиплікаційного серіалу The Champions, присвяченого зіркам Ліги чемпіонів.
В ролику Пятов сидить за столиком з горілкою і цигарками позаду своїх колег.
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Потім він запрошує всіх до Прип'яті, де показує місцеве футбольне поле. Там з'ясовується, що у нього шість пальців. В епізоді також фігурують Навас, Марк-Андре тер Штеген, Аліссон, Джанлуїджі Буффон, Нойер, Куртуа та інші.
Раніше Пятов відверто розповів, що відбувається в національній команді. За словами Андрія, зараз в команді намагаються працювати спільно, а не виділяти одного або двох гравців.
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