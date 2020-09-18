Я – Грета: дивіться трейлер фільму про юну екоактивістку Тунберг

На YouTube-каналі британської кінопрокатної компанії Dogwoof з'явився трейлер документального фільму "I Am Greta" ("Я – Грета"). Стрічка розповідає про юну шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка зуміла за короткий проміжок часу стати відомою на весь світ завдяки своїй діяльності.

Грета Тунберг двічі номінувалася на Нобелівську премію миру, виступала в ООН, отримала кілька великих грантів (від яких або відмовилася, або віддала на благодійність), а також її назвали людиною року за версією Time.

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Прем'єра "I Am Greta" пройшла у рамках останнього Венеційського кінофестивалю. У Великій Британії стрічка вийде у середині жовтня. А з 13 листопада вона буде доступна на платформі Hulu.

Я – Грета: дивіться онлайн трейлер фільму про екоактивістку Тунберг:

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