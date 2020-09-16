Нове дослідження шведів показало, що електромобілі не врятують екологію

Шведська марка Polestar, що входить до складу групи Geely, проаналізувала "вуглецевий слід" електромобіля Polestar 2 і звичайного Volvo XC40. З'ясувалося, що найбільше парникових газів викидається у повітря при виробництві самої машини та батарей.

Щоб зрівнятися за цим показником з XC40, "двійці" потрібно проїхати щонайменше 50 000 кілометрів.

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У питаннях екології головний виконавчий директор Polestar Томас Інгенлат схиляється до відкритого діалогу з покупцями: "Виробники не завжди чесні зі споживачами, коли мовиться про вплив їхньої продукції на довкілля. Це не правильно. Ми повинні розповідати все як є – навіть якщо така правда не завжди приємна".

Інгенлат закликає компанії перейти на єдину методику розрахунку викидів CO₂ і нарешті перестати говорити про електрокари як про панацею для екології.



Електромобілі не можна вважати панацеєю, яка врятує екологію

Внутрішнє дослідження Polestar показало, що батарейні моделі – це шлях до кліматичного нейтралітету (у теорії climate neutrality означає, що всі викиди парникових газів компенсуються завдяки впровадженню вуглецево-негативних проєктів, що поглинають вуглекислоту з атмосфери, або створення продуктів з нульовим показником викидів), але велике значення має рівень розвитку технологій.



"Вуглецевий слід" електромобілів усе ще досить довгий

Компанія проаналізувала "вуглецевий слід" електромобіля Polestar 2 і звичайного Volvo XC40 за весь життєвий цикл – і ось що з'ясувалося.

На етапі виробництва кросовера з традиційним двигуном внутрішнього згоряння в атмосферу викидається 14 тонн CO₂e (еквівалент CO₂ – це різні види парникових газів, наведені до загальної одиниці виміру). Показник для Polestar 2 і батареї до нього – 24 тонни.

кросовера з традиційним двигуном внутрішнього згоряння в атмосферу викидається 14 тонн CO₂e (еквівалент CO₂ – це різні види парникових газів, наведені до загальної одиниці виміру). Показник для Polestar 2 і батареї до нього – 24 тонни. Під час експлуатації XC40 додасть ще 41 тонну, а "двійка" – 23 тонни, якщо використовувати змішані джерела електроенергії, і 0,4 тонни – за умови, що електрику отримуватимуть лише з вітряків.

Щоб загальний "вуглецевий слід" XC40 перевищив показник Polestar 2, потрібно проїхати на електромобілі 100 000 кілометрів у розрізі світової енергетики (враховуються різні способи отримання електроенергії) або 80 000 км з урахуванням європейської структури електрогенерації, в якій висока частка поновлюваних джерел (15 відсотків на 2018 рік). Якщо ж заряджати автомобіль тільки енергією, отриманою від "вітряних ферм", то показник знизиться до 50 000 кілометрів.

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