Художник виставив на аукціон пакет зі сміттям: його оцінили у 51 тисячу фунтів

І хто вам сказав, що на смітті не можна добряче заробити? Наш новий герой довів, що правильно поданий пакет з непотребом може перетворитися на дорожезну інсталяцію, яку планують пустити з молотка.

Британський художник Гевін Терк виставив на аукціон одну зі своїх інсталяцій – пакет, набитий сміттям. Правда, всередині ніякого сміття зовсім немає, а сам пакет і не пакет зовсім: насправді це скульптура з бронзи, пофарбована у чорний колір. Арт-об'єкт британця оцінюють щонайменше у 51 тисячу фунтів стерлінгів.

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Терк – 53-річний випускник Королівського коледжу мистецтв, знаменитий модерністськими й авангардними роботами, у тому числі серією плакатів з Че Геварою та бронзовими скульптурами, замаскованими під звичайні об'єкти. Наприклад, в його портфоліо можна знайти скульптуру у вигляді картонної коробки, одноразових чашок, упаковок для їжі та навіть автомобільного колеса – зазвичай такі предмети йдуть з молотка за 20-30 тисяч фунтів.



Насправді це скульптура, яка зовні нагадує пакет зі сміттям

Цього разу Терк виставив роботу під назвою "Звалище" – схожі пакети сміття він ліпить ще з початку двохтисячних. За словами самого Терка, цей пакет – заклик задуматися над природою мистецтва: чому одні речі кидаємо в урну, а інші – виставляємо в музеї на загальний огляд.

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