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Xiaomi випустить власний сканер відбитків пальців, вбудований в екран
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Багато сучасних моделей смартфонів оснащені сканером відбитків пальців, вбудованим в дисплей. Таке рішення влаштовує і виробників, і користувачів гаджетів. Але навіть у сучасних біометричних датчиків є проблеми, які часом заважають повноцінно використовувати цю функцію.
Компанія Xiaomi анонсувала власну технологію розпізнавання шкірного візерунка, позбавлену деяких відомих недоліків аналогічних рішень.
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Ключова відмінність розробки Xiaomi – збільшена до 50x25 мм площа самого сенсора, що вп'ятеро більше рішень конкурентів, і в п'ятнадцять разів перевищує лінійні розміри сканерів на задній панелі смартфонів. Новинка запам'ятовує палець власника з одного дотику. Зазначимо, що користувачам попередніх моделей частенько доводиться прикладати палець до дисплея по кілька разів.
Який саме смартфон компанії отримає оновлений сканер, поки невідомо. Ймовірно, ним може флагман Xiaomi Mi 9. З чуток, апарат отримає дисплей з діагоналлю 6,4 дюйма, співвідношенням сторін 19,5: 9 і роздільною здатністю 2160x1080 пікселів, процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ. Працювати він буде від акумулятора на 3500 мА з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 32 Вт.
Згідно з ранніми витоками, смартфон буде представлений весною 2019 за ціною близько $ 436.
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