Xiaomi випустить власний сканер відбитків пальців, вбудований в екран

Новий датчик можна буде побачити в Xiaomi Mi9 / GNTECH

Багато сучасних моделей смартфонів оснащені сканером відбитків пальців, вбудованим в дисплей. Таке рішення влаштовує і виробників, і користувачів гаджетів. Але навіть у сучасних біометричних датчиків є проблеми, які часом заважають повноцінно використовувати цю функцію.

Компанія Xiaomi анонсувала власну технологію розпізнавання шкірного візерунка, позбавлену деяких відомих недоліків аналогічних рішень.

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Ключова відмінність розробки Xiaomi – збільшена до 50x25 мм площа самого сенсора, що вп'ятеро більше рішень конкурентів, і в п'ятнадцять разів перевищує лінійні розміри сканерів на задній панелі смартфонів. Новинка запам'ятовує палець власника з одного дотику. Зазначимо, що користувачам попередніх моделей частенько доводиться прикладати палець до дисплея по кілька разів.

У нових Xiaomi буде кращий сканер відбитків пальців

Який саме смартфон компанії отримає оновлений сканер, поки невідомо. Ймовірно, ним може флагман Xiaomi Mi 9. З чуток, апарат отримає дисплей з діагоналлю 6,4 дюйма, співвідношенням сторін 19,5: 9 і роздільною здатністю 2160x1080 пікселів, процесор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 128 ГБ. Працювати він буде від акумулятора на 3500 мА з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 32 Вт.

Згідно з ранніми витоками, смартфон буде представлений весною 2019 за ціною близько $ 436.

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