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"Сотні тисяч" смартфонів Xiaomi Redmi Note 7 розкупили в Китаї за лічені хвилини
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Поки світовий ринок очікує на появу потенційного бестселера Xiaomi Redmi Note 7 з 48-мегапіксельною камерою, в Китаї, де смартфон тільки сьогодні надійшов у продаж, вже реалізована перша партія пристроїв.
Як інформує джерело, "сотні тисяч" смартфонів Redmi Note 7 були розпродані менш ніж за дев'ять хвилин (якщо бути точним, то за 8 хвилин і 36 секунд).
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Настільки жвавий інтерес зумовлений низкою особливостей новинки. Крім відмінного співвідношення ціни і можливостей це підвищена міцність, захист від бризок і розширена до 18 місяців гарантія.
На жаль, точних даних про обсяг стартовій партії немає, але цікаво те, що виробник перестав приймати попередні заявки на купівлю смартфона всього через 20 хвилин після початку їх прийому. Попит перевершив всі очікування виробника, тому охочим запропонували просто взяти участь в першому раунді реальних продажів. З урахуванням такого високого попиту не виникає жодних сумнівів щодо того, що Xiaomi зможе досягти мети і реалізувати 1 млн заготовлених смартфонів Redmi Note 7 до кінця цього місяця.
Друга партія Redmi Note 7 надійде в продаж в Китаї вже 18 січня. Коли новинка стане доступна за межами Китаю поки невідомо. Але глава Xiaomi пообіцяв наростити обсяги виробництва моделі і забезпечити стабільні поставки всім охочим придбати новинку. Тобто, незабаром пропозиція наздожене попит і ціни на Redmi Note 7 повинні опуститися до рекомендованих. Зараз китайські онлайн-магазини продають пристрій по кілька завищеними цінами.
Офіційні ціни на Xiaomi Redmi Note 7 такі:
- 3 ГБ оперативки і 32 ГБ флеш-пам'яті – ¥ 999 (~ $ 147);
- 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті – ¥ 1 199 (~ $ 177);
- 6 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ флеш-пам'яті – ¥ 1 399 (~ $ 206).
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