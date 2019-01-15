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Xiaomi тотально підняла ціни на всі смартфони

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Xiaomi оголосила невтішну новину для фанатів компанії - фото 1
Xiaomi оголосила невтішну новину для фанатів компанії / mi

Уже багато років компанія Xiaomi займається випуском на ринок мобільних пристроїв, причому як зовсім бюджетних, так і флагманських, здатних похвалитися топовим технічним оснащенням.

Цей виробник завжди робив ставку на низьку вартість своєї продукції, що він має намір продовжувати робити і в майбутньому, проте бренд змушений підняти ціни на всі свої смартфони. Пов'язане це з тим, що собівартість продукції щороку зростає через низку причин.

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14 січня 2019 року директор з нових продуктів Xiaomi Ван Тенг у соціальній мережі Weibo повідомив про те, що компанія змушена тотально підняти ціни на всі смартфони, які виходитимуть на ринок у майбутньому. В середньому, кожен телефон у рамках свого модельного ряду стане дорожчим на 10-15%, ніж його попередники. При цьому прибуток китайської корпорації не збільшиться, оскільки всі додаткові гроші підуть на оплату собівартості продукції.

Нові смартфони Xiaomi суттєво подорожчають - фото 301233
Нові смартфони Xiaomi суттєво подорожчають / ixbt

Відзначається, що з кожним роком сучасні телефони стають все більш технологічними, отримуючи підтримку новітніх технологій. При цьому комплектуючі падають в ціні не дуже швидко, у зв'язку з чим Xiaomi змушена збільшити вартість своєї нової фірмової продукції. Також вдалося з'ясувати, що флагманський смартфон Mi 8, випущений у першій половині 2018 року, вже не буде дешевшати. Нагадаємо, що за минулий рік він двічі ставав дешевшим в офіційних торгових точках.

Компанія-виробник Xiaomi має намір зберігати мінімальний заробіток на кожному зі своїх смартфонів, щоб пропонувати покупцям максимально низькі ціни на свою фірмову продукцію. Без підвищення вартості смартфонів на 10-15% неможливо впроваджувати новітні технології та передове технічне оснащення. Для українців усе це означає, що нові гаджети від цього виробника будуть коштувати значно дорожче, ніж раніше. Справа не тільки в підвищенні її собівартості, але і в зміцненні юаня як світової валюти.

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Джерело: Akket
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