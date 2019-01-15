Глава Xiaomi пообіцяв для флагманського смартфона Mi9 поліпшену швидку зарядку

Новий недорогий смартфон Xiaomi Redmi Note 7, який вже у продаж у Китаї, очікувано став хітом продажів, підтримує швидку 18-ватну зарядку, хоча і поставляється у комплекті з менш потужним зарядним пристроєм на 10 Вт.

Рекламуючи зарядник потужністю 18 Вт для Redmi Note 7 на своїй сторінці у соцмережі Facebook, виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь обмовився про флагманський смартфон Xiaomi Mi9, який очікується у березні цього року.

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Відповідаючи на запитання одного з шанувальників бренду про те, чи отримає Xiaomi Mi9 підтримку швидкісної зарядки потужністю 24 Вт або вище, глава Xiaomi, не дав прямої відповіді, але пообіцяв для майбутнього флагмана "поліпшену технологію швидкої зарядки".

Недавні витоки вказували, що Xiaomi Mi9 отримає акумулятор місткістю 3500 мАг з підтримкою швидкої 32-ватної зарядки і зарядний пристрій відповідної потужності у коробці. При цьому заряджатися бездротовим способом Xiaomi Mi9, швидше за все, не зможе.

Xiaomi Mi9 зможе похизуватися ще швидшою зарядкою

Смартфон Xiaomi Mi9, як очікується, буде оснащений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ флеш-пам'яті, екраном AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма зі співвідношенням сторін 19: 9, вбудованим під поверхню екрану дактилоскопічним датчиком, потрійною основною камерою з головним модулем на 48 Мп, додатковим на 12 Мп і сенсором 3D ToF (Time of Flight) для тривимірного сканування, а також 24-мегапіксельною селфі-камерою.

З коробки Xiaomi Mi 9 повинен отримати операційну систему Android 9.0 Pie з новою версією оболонки MIUI 11, яка формально була анонсована минулого тижня.

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