Xiaomi випустила футболку, яка вимірює пульс

Компанія Xiaomi запустила у продаж футболки MIJIA Sports ECG T-Shirt. Новинка має ЕКГ-датчик, який вловлює серцебиття і вимірює пульс людини під час тренування.

Китайська корпорація випустила розумну футболку MIJIA Sports ECG T-Shirt з вбудованим ЕКГ-датчиком. Тепер спортсмени зможуть побудувати збалансоване тренування: знизити навантаження або, навпаки, додати темп. Світлодіодний індикатор на датчику показує рівень навантаження. Колір змінюється від частоти серцебиття, тому спортсмену легко зорієнтуватися.

І ще: Xiaomi потрапила до Книги рекордів Гіннесса за шалений рекорд

Творці запевняють, що датчики, якими вони забезпечили футболку, набагато точніші, ніж ті, які використовуються у фітнес-браслетах та "розумних" годинниках.

Облягаюча футболка зроблена з еластичного полімеру, вона підкреслює м'язи і не сковує рухи. MIJIA Sports ECG T-Shirt продається у Китаї за 299 юанів (приблизно 43 долари).

Читайте також: Ідеально для цього літа: Xiaomi представила автоматичну парасолю з ліхтариком