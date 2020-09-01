Xiaomi потрапила до Книги рекордів Гіннесса за шалений рекорд

Компанія Xiaomi досягла великого успіху, одночасно активно просуваючи свою продукцію онлайновими каналами постачання, а також відкриваючи роздрібні магазини.

Днями було оголошено, що Xiaomi знову потрапила до Книги рекордів Гіннесса, відкривши понад 3000 магазинів тільки на території Індії.

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Варто відзначити, що всього два роки тому в Індії працювало 500 магазинів Mi Store. А в серпні минулого року компанія відкрила магазин під номером 2000. Виходить, що за рік компанія відкрила тисячі магазинів, в середньому більш ніж по три магазини щодня. Xiaomi вийшла на ринок Індії в 2014 році, зараз компанія є провідним брендом смартфонів в країні, а також займає перше місце на ринку розумних телевізорів.

Коментуючи цю подію, Муралікрішнан Бі, головний операційний директор Mi India, подякував шанувальникам і партнерам за підтримку, заявивши, що компанія планує і далі зміцнювати свої позиції у світі.

Xiaomi магазин

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