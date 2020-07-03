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Ідеально для цього літа: Xiaomi представила автоматичну парасолю з ліхтариком

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Парасоля Xiaomi захищає не лише від дощу - фото 1
Парасоля Xiaomi захищає не лише від дощу

Xiaomi продовжує розширювати асортимент сезонної продукції. На краудфандінговому майданчику Youpin компанія представила автоматичну парасольку з оригінальною конструкцією, що складається у зворотну сторону. Крім невисокої ціни, новинка примітна і додатковою корисною функцією для вечірніх прогулянок.

Аксесуар під назвою 90 Points Automatic Reverse Folding Umbrella захищає власника не лише від дощу, але і від сонця завдяки спеціальному покриттю з фактором захисту від ультрафіолету UPF 50. Особливістю моделі стала "зворотна" конструкція, завдяки якій вода не стікає на підлогу і руки власника при складанні після прогулянки під дощем.

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Парасолька має унікальну конструкцію - фото 413795
Парасолька має унікальну конструкцію

Зліва – нова парасолька Xiaomi, праворуч – модель з традиційним дизайном

У нижню частину ручки новинки, вага якої становить 410 грамів, вбудований світлодіодний ліхтар із заявленою "далекобійністю" до 10 метрів, а площа парасольки в розкритому стані становить 106 квадратних сантиметрів – під нею можна розміститися навіть удвох.

Парасолька оснащена ліхтариком - фото 413801
Парасолька оснащена ліхтариком

На старті краудфандінгової кампанії вартість парасольки становить $ 7, по завершенні збору коштів аксесуар обійдеться покупцям у $ 14.

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Джерело: xiaomiyoupin
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