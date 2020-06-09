Xiaomi розкрила всі особливості Mi Band 5: що нового з'явиться у фітнес-браслеті

Xiaomi уже назвала офіційну дату презентації фітнес-трекера Mi Band 5, але пресслужба компанії продовжує підігрівати інтерес користувачів до майбутньої новинки. У мережі з'явилась ціла низка тизерів, що демонструють як уже показані, так і невідомі раніше ключові особливості гаджета.

Однією з головних відмінностей Mi Band 5 від попередника стала конструкція зарядного пристрою. На зміну традиційному тримачу з пластиковими засувками прийшли магнітні контакти. Невеликий коннектор буде під'єднуватися до нижньої частини корпусу, на якій розташований датчик пульсометра.

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Xiaomi також нагадала про функції вимірювання рівня кисню у крові завдяки спеціальному оптичному сенсору. Крім того, було підтверджено наявність NFC (для глобальної версії трекера), режиму "Не турбувати" і підтримки 11 спортивних програм.

Компанія також оновила серію тизерів, на яких гаджет зображений з ремінцями різних кольорів. Згідно з тизером, на старті продажів на покупців чекають чорний, червоний, жовтий, рожевий, коричневий і фіолетовий варіанти колірного оформлення.

Презентація Xiaomi Mi Band 5 відбудеться 11 червня.

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