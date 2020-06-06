Xiaomi Mi Band 5 з NFC працюватиме з картками Mastercard

Ресурс Tizen Help опублікував цікаві подробиці й зображення, які стосуються нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Зокрема відомо, що версія з NFC підтримуватиме роботу з картками Mastercard.

Джерела повідомляють, що Xiaomi Mi Band 5 отримає підтримку голосового помічника Amazon Alexa, датчик визначення рівня насичення крові киснем, функцію віддаленого керування затвором камери, а також контроль менструального циклу.

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Також повідомляється, що в Xiaomi Mi Band 5 реалізована функція управління стресом і диханням і, як і очікувалося, підтримка NFC по всьому світу для різних сценаріїв.

За межами Китаю модуль NFC буде працювати з картами Mastercard, як і в анонсованому минулого тижня Xiaomi Mi Smart Band 4 з NFC. Ви зможете використовувати NFC для оплати у громадському транспорті, торговельних центрах, супермаркетах, заправних станціях і в багатьох інших місцях. Потрібно просто додати карту Mastercard через додаток Mi Fit.

Користувачі як і раніше не зможуть приймати телефонні дзвінки, можна буде тільки відхилити виклик. Призначений для користувача режим "Не турбувати", наприклад, для денного сну дозволить встановлювати конкретний проміжок часу, наприклад, 30 хвилин, 1 або 2 години.

Що стосується вимірювання рівня стресу, то браслет зможе визначати його і запропонує вам спеціальні вправи, щоб нормалізувати дихання.

Очікується, що Xiaomi Mi Band 5 представлять 11 червня, а продажі в Китаї почнуться 18 червня.

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