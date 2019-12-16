Xiaomi продає Redmi K30 майже за собівартістю

Xiaomi майже нічого не заробляє на Redmi K30 5G

Китайські аналітики підрахували, що компанія Redmi (суббренд Xiaomi) практично не заробляє на продажу базової версії смартфона Redmi K30 5G, анонсованого 10 грудня.

За даними китайських аналітиків, вартість усіх компонентів Redmi K30 5G (6 ГБ + 64 ГБ) без урахування витрат на дослідження, розробку і складання смартфона, а також рекламні кампанії, становить 1746 юанів. При цьому вартість самого Redmi K30 5G у Китаї складає 1999 юанів.

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Раніше аналітики з'ясували, що прибуток Xiaomi, отриманий від продажу кожного пристрою, становить від 8% до 9% від вартості продукту. У випадку з Redmi K30 5G прибуток виробника може бути ще меншим.

According to a Chinese analyst,

The cost of components used in #RedmiK30 5G 6+64GB varaint is about 1746 Yuan($250)

This price doesn't include cost of research and development, Assembly and after sales expenditure!!!

So it clearly shows the gain is almost zero for Redmi#Redmi pic.twitter.com/odboVhhJ4i — TechMate (@TechMate01) December 13, 2019

Перед тим користувачі виявили, що компанія Xiaomi вирішила надурити власників Redmi K30. Перші власники смартфонів Redmi K30 поділилися у китайській соцмережі Weibo фотографіями, на яких видно два окремі вирізи в дисплеї під камери. Вони об'єднані в формі таблетки на програмному рівні.

При зміні налаштування дисплея можна помітити, що простір між двома об'єктивами маскується чорною смугою за допомогою софту. Деяким користувачам вдалося повністю відімкнути чорну смугу між двома об'єктивами селфі-камери.

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