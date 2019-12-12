Xiaomi знову нас надурила: фронталка Redmi K30 має інший вигляд

На днях компанія Xiaomi представила новинку – смартфон Redmi K30, який став найбюджетнішим телефоном, що працює у мережі 5G. Тепер же користувачі розповіли, що китайці нас обдурили. Мова піде про селфі-камеру.

Перші власники смартфонів Redmi K30 поділилися у китайській соцмережі Weibo фотографіями, на яких видно два окремі вирізи в дисплеї під камери. Вони об'єднані в формі таблетки на програмному рівні.

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При зміні налаштування дисплея можна помітити, що простір між двома об'єктивами маскується чорною смугою за допомогою софту. Деяким користувачам вдалося повністю відімкнути чорну смугу між двома об'єктивами селфі-камери.

Крім того, користувачі відзначили, що у смартфонах Redmi K30 використовуються РК-дисплеї, на яких ця чорна смуга буде виділятися у залежності від умов освітлення.

The dual-hole camera of the Redmi K30 is actually two independent holes. pic.twitter.com/adTmorUrO2 — Ice universe (@UniverseIce) December 12, 2019

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