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Xiaomi знову нас надурила: фронталка Redmi K30 має інший вигляд

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Фронталка Redmi K30 має зовсім інший вигляд - фото 1
Фронталка Redmi K30 має зовсім інший вигляд

На днях компанія Xiaomi представила новинку – смартфон Redmi K30, який став найбюджетнішим телефоном, що працює у мережі 5G. Тепер же користувачі розповіли, що китайці нас обдурили. Мова піде про селфі-камеру.

Перші власники смартфонів Redmi K30 поділилися у китайській соцмережі Weibo фотографіями, на яких видно два окремі вирізи в дисплеї під камери. Вони об'єднані в формі таблетки на програмному рівні.

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При зміні налаштування дисплея можна помітити, що простір між двома об'єктивами маскується чорною смугою за допомогою софту. Деяким користувачам вдалося повністю відімкнути чорну смугу між двома об'єктивами селфі-камери.

Крім того, користувачі відзначили, що у смартфонах Redmi K30 використовуються РК-дисплеї, на яких ця чорна смуга буде виділятися у залежності від умов освітлення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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