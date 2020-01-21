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Xiaomi представила велотренажер з величезним дисплеєм

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Велотренажер оснащений величезним екраном - фото 1
Велотренажер оснащений величезним екраном

Розвиваючи лінійку спортивних аксесуарів, на власному краудфандинговому майданчику Youpin Xiaomi представила чергову новинку – велотренажер Smart Bike V1-PLUS.

Однією з головних особливостей пристрою став великий 19,5-дюймовий дисплей з функціями особистого тренера, що підвищує ефективність занять.

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Примітно, що трансляція на 19,5-дюймовий дисплей Smart Bike V1-PLUS ведеться у режимі реального часу, а сеанси проходять тричі на день.

За запевненням виробника, уроки не повторюються, а повний цикл вправ включає понад 3000 відео, які можна замовити додатково. За допомогою програми Yesoul користувач також може контролювати стан власного організму під час тренувань.

Xiaomi представила велотренажер з величезним дисплеєм - фото 381170

Xiaomi представила велотренажер з величезним дисплеєм - фото 381171

Габарити велотренажера складають 145 х 130 х 53 сантиметри. Особливістю конструкції Smart Bike V1-PLUS стала відмова інженерів від гальмівних колодок на користь магнітної системи гальмування, а також використання ремінного приводу для зниження рівня шуму під час занять.

Вартість велотренажера Smart Bike V1-PLUS у чорному або білому корпусі становить $ 145, дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.

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Джерело: Gizmochina
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