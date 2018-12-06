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Xiaomi представила перший 5G-смартфон на Snapdragon 855
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Відразу після анонсу Snapdragon 855 з підтримкою 5G у мережі почали з'являтися відомості про майбутні смартфони різних вендорів на базі флагманської платформи.
Першою про комерційний запуск 5G-апарату повідомила OnePlus, а слідом за цією заявою відбулася презентація Xiaomi. На відміну від конкурента компанія відразу представила вже готовий до експлуатації гаджет з модемом Snapdragon X50.
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Секрет такого швидкого анонсу криється в тому, що розробка смартфона велася не з нуля. Новинкою виявився представлений раніше флагман Xiaomi Mi Mix 3, оновлена конфігурація якого отримала топовий процесор Snapdragon 855 з 5G-модемом. У зв'язці зі смарт-антеною Xiaomi апарат зміг забезпечити завантаження даних на швидкості до 2 Гбіт/с. Під час презентації підключений до мережі 5G пристрій використовували для перегляду веб-сторінок, відтворення відео та роботи з додатками.
Про створення спеціальної версії гаджета вже повідомлялося раніше, але повноцінний анонс відбувся на конференції оператора зв'язку China Mobile, що проходила в Гуанчжоу. Xiaomi ще у 2016 році створила спеціальну дослідницьку групу, яка займалася всебічним вивченням стандарту 5G, а до 2017-го остаточно затвердила дизайн нових смартфонів. Повідомляється, що фірмові антени, створені для роботи з мережами нового покоління, за своїми характеристиками і дизайном істотно відрізняються від аналогів інших виробників.
У плани компанії також входить спільне з China Mobile просування нового стандарту зв'язку. На конференції були згадані такі перспективні технології, як інтернет речей, навігація з елементами доповненої реальності, тривимірні голографічні відеодзвінки, хмарний ігровий стрімінг і багато іншого.
Очікується, що масштабне тестування 5G-модифікації смартфона стартує на території Китаю вже у першому кварталі 2019 року, а надалі новинка почне продаватися і в європейському регіоні.
Передбачувана ціна Xiaomi Mi Mix 3 5G не повідомляється.
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