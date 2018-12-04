Samsung запатентувала сканер відбитків пальців, вбудований в екран смарт-годинника

Компанія Samsung незабаром може випустити смартфон зі сканером відбитків пальців, розміщеним під дисплеєм. Як очікується, така функція вперше буде реалізована у прийдешньому флагмані Galaxy S10.

У Samsung вже є низка патентів, пов'язаних з технологією розміщення сканера у дисплеї смартфонів. Крім того, компанія має намір розширити сферу застосування цієї технології і на "розумний" годинник. Відповідна патентна заявка була подана у другому кварталі 2018 року.

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Патентна заявка містить ілюстрацію пристрою Galaxy, у якого сканер відбитків пальців розташований на задній поверхні дисплея. Датчик здатний визначати дотик з певною силою натискання, який компанія описує як "сильний дотик". Samsung зазначає, що датчик буде визначати "сильний дотик" тільки в рамках певної зони. У цьому випадку зона розташована у нижній частині дисплея. Ділянка розпізнавання відбитку пальця якраз буде розташована у цій зоні "сильного дотику". У патенті сказано, що така технологія може використовуватися як у смартфонах, так і в "розумному" годиннику.

Новий патент розкриває особливість майбутніх гаджетів

Samsung також відзначає, що пристрій з такою технологією може містити панель дисплея, сенсор дотиків і/або сенсор для роботи з цифровим пером. Причому, можуть використовуватися панелі LCD, LED, OLED, MEMS або на базі технології електронного паперу. У свою чергу, сенсор дотиків може бути заснований на ємнісній, резистивній, інфрачервоній, ультразвуковій або чутливій ​​до сили натискання технологіях.

Поки що немає підтверджень, що Samsung працює над комерційним пристроєм, що використовують технологію, яка описується в цій патентній заявці.

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