Samsung Galaxy S10 показали на нових фото

У мережі показали Samsung Galaxy S10 на якісних рендерах.

На фото видно, що новинка Samsung Galaxy S10 отримає широкоформатний дисплей з подвійною фронтальною камерою і сканером відбитка пальця.

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На фронтальній стороні розмістять потрійну камеру і LED-спалах. На верхній грані будуть розташовані слот для sim-карт і мікрофон. Також інсайдер показав Samsung Galaxy S10 зі зворотнього боку. Імовірно гаджет оснастять 6.4-дюймовим екраном, процесором Exynos 9810 або Snapdragon 8150 і 6/8 ГБ ОЗУ. Новинка отримає потрійну камеру, дві на 16 Мп і одну на 13 Мп. Очікується, що ціна флагмана складе 980 доларів.

Samsung Galaxy S10 показали на нових фото

Samsung Galaxy S10 показали на нових фото

Додамо, що після гучного інциденту з вибухаючими смартфонами Galaxy Note 7 у 2016 році, компанія Samsung перевіряє свої пристрої на безпеку з особливою ретельністю. Дивіться, як це відбувається.

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