Флагманський процесор Snapdragon 855 представили офіційно

Компанія Qualcomm офіційно анонсувала нову однокристальну систему Snapdragon 855. Судячи з назви, ніяких змін не буде, а варіант з робочою назвою Snapdragon 8150 виявився правдою.

Snapdragon 855 стане першим чіпом з 5G-модемом і швидкістю з'єднання до 2 Гбіт/с, роль якого виконує вже знайомий Snapdragon X50. Процесор зроблений по 7-нм техпроцесу і трикластерній системі, де одне головне ядро отримало тактову частоту 2,84 ГГц, три високопродуктивних ядра частоту – 2,42 ГГц і чотири енергоефективних ядра – частоту 1,78 ГГц.

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За ігрові можливості процесора відповідає графічний прискорювач Adreno 640 з підтримкою технології Snapdragon Elite Gaming. Більш детальну інформацію про цю систему виробник розповість пізніше.

Snapdragon 855

За словами представників компанії, їхній новий процесор працює у два рази швидше з додатками штучного інтелекту, ніж конкуренти. Новинка апаратно підтримує підекранні сканери відбитків пальців, а розблокування спрацює навіть якщо палець користувача буде брудним або мокрим.

Qualcomm розповіла про новий Snapdragon 855 далеко не все, тому більш детальна інформація про технічні характеристики, нові можливості і перші смартфони на цьому чіпі з'явиться трохи пізніше.

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