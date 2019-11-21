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Xiaomi представила доступний смарт-браслет Mi Band 3i

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Xiaomi представила полегшену версію популярного браслета - фото 1
Xiaomi представила полегшену версію популярного браслета

Слідом за четвертою ревізією "розумного" браслета Mi Band, компанія Xiaomi представила модифіковану версію гаджета третього покоління. Новинка під назвою Mi Band 3i отримала OLED-дисплей, корпус із захистом від води і більшість функцій попередника, а ключовий фішкою пристрою стала знижена ціна.

Новинка – "полегшена" версія представленого раніше Mi Band 3 і відрізняється від попередньої моделі лінійки відсутністю датчика серцевого ритму.

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Гаджет оснащений сенсорним монохромним OLED-екраном діагоналлю 0,78 дюйма з олеофобним покриттям. Крім часу, дати і сповіщень, він також відображає дані моніторингу фізичної активності.

Список фітнес-режимів включає їзду на велосипеді, біг, плавання й інші типи тренувань. Корпус гаджета захищений від води і здатний, за запевненням виробника, витримати занурення під воду на глибину до 50 метрів. За автономність відповідає вбудований акумулятор на 110 мАг. Заявлена ​​автономність на одному заряді – до 20 днів.

Mi Band 3i – спрощена версія Mi Band 3 - фото 369473
Mi Band 3i – спрощена версія Mi Band 3

Технічні характеристики Mi Band 3i:

  • Дисплей: OLED, 0,78 ", 128х80
  • Захист: від води, занурення до 50 метрів
  • Зв'язок: Bluetooth 4.2 LE
  • Сумісність: Android від версії 4.4 і iOS від версії 9;
  • Акумулятор: 110 мАг
  • Габарити: 46,8 х 18,1 х 11 мм
  • Вага: 8,5 грама (з браслетом – 20 грамів)

Mi Band 3i вже надійшов у продаж на території Індії за ціною $ 18.

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Джерело: Fonearena
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