Xiaomi випустила найкращий гаджет для холодної зими

У нас є просто неймовірно хороша новина для фанатів чаю, кави, какао та інших смачних напоїв. Китайська компанія Xiaomi представила смарт-чашку з функцією автопідігріву. Найцікавіше, що працює вона від багатофункціональної станції бездротової зарядки.

Зовні горнятко нічим не відрізняється від звичайних "колег по кухні". Воно виконане з якісної кераміки і повністю водонепроникне.

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Уся електроніка захована усередині корпусу. "Магія" відбувається при її установці на комплектну станцію безпровідної зарядки. При подачі енергії чашка починає автоматично нагрівати вміст до 55 °C і підтримувати цю температуру. У разі простою протягом чотирьох годин передбачено автоматичне вимкнення живлення, поки користувач не зніме і не поставить чашку знову на зарядку.

Горня Xiaomi підтримує оптимальну температуру напою

Комплектну док-станцію з вихідною потужністю 10 Вт можна використовувати для зарядки не тільки чашки, а й інших сумісних пристроїв, наприклад, безпровідних навушників, смарт-годинників і смартфонів.

Чашка наразі доступна тільки в Китаї і коштує $ 27.

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