Xiaomi представить електронну книгу: що відомо про новинку

Бренд Mijia, який належить компанії Xiaomi, підтверджує, що перша електронна книга компанії вже готова. Схема конструкції нового пристрою для читання електронних книг нагадує схему 6-дюймового Kindle.

Mijia поділилася схемами дизайну свого нового пристрою для читання електронних книг. Крім того, вже скоро на краудфандінговій платформі почнеться збір коштів на запуск виробництва цього гаджета.

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Mijia згадала у своєму пості на Weibo, що її рідер буде представлений 20 листопада. Однак такі деталі, як цілі краудфандінгу, ранні пільги і специфікації продукту, все ще у стадії розробки. Цікаво, що в соцмережі Weibo деякий час було зображення новинки з товстими білими рамками навколо екрану і кнопкою вгорі.

З чуток, Xiaomi Mi Reader буде оснащений чотирьохядерним процесором, 1 ГБ оперативної і 16 ГБ флеш-пам'яті. Екран має роздільну здатність HD і щільність пікселів 212 ppi. Маса пристрою становить 178 г.

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