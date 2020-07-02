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Зазіхнули на славу LG: Xiaomi випустила флагманський телевізор Mi TV Master

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Xiaomi представила флагманський телевізор Mi TV Master - фото 1
Xiaomi представила флагманський телевізор Mi TV Master

Представники Xiaomi неодноразово підкреслювали, що планують поборотися за місце на ринку флагманських телевізорів з такими брендами, як Samsung, Sony і LG. Першопрохідцем компанії у преміум-сегменті стала модель під назвою Mi TV Master. Розповідаємо, чим вона особлива.

Новинка отримала OLED-матрицю діагоналлю 65 дюймів з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 120 Гц, яка займає 98,8% площі фронтальній панелі. Крім функції DC Dimming, що знижує мерехтіння, матриця зі швидкістю відгуку 1 мс підтримує стандарти HDR і Dolby Vision при глибині кольору в 10 біт і охопленні 98,5% гами DCI-P3, а також спеціальний ігровий режим.

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Телевізор використовує технологію динамічного розпізнавання сцени з автоматичним коректуванням параметрів зображення, за роботу якої відповідають ШІ-алгоритми. "Серцем" Mi TV Master став процесор MediaTek MTK9650 за підтримки графічного чипа Mali G52 MC1, 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Працює новинка під управлінням фірмової прошивки на базі Android TV.

Екран телевізора Xiaomi отримав діагональ у 65 дюймів - фото 413565
Екран телевізора Xiaomi отримав діагональ у 65 дюймів

Телевізор оснащений двома 12-ватними динаміками, а також активним сабвуфером потужністю 20 Вт. Для керування пристроєм у комплект входить пульт з модулем Bluetooth і функцією голосового введення. Для під'єднання зовнішнього джерела сигналу з високою роздільною здатністю на корпусі телевізора передбачені порти HDMI 2.1.

Телевізор від Xiaomi коштуватиме майже 2 тисячі доларів - фото 413564
Телевізор від Xiaomi коштуватиме майже 2 тисячі доларів

Xiaomi Mi TV Master став найдорожчим пристроєм у фірмовій лінійці – його ціна у перерахунку з китайської валюти становить $ 1840. Зазначимо, що телевізор з OLED-матрицею від LG коштує від 55 555 гривень за версію з аналогічною діагоналлю.

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Джерело: Notebook Check
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